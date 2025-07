Šarunas Jasikevičius baterije polni na Hrvaškem

Šarunas Jasikevičius se z družino in najbližjimi prijatelji mudi na Hrvaškem. Nekdanji košarkar in najboljši trener Evrolige za sezono 2024/25 lepote Jadrana odkriva s prestižno jahto, s svojima otrokoma je obiskal tudi slapove reke Krke. Litovec ima hčerko in sina, slednji pa je očitno oboževalec slovenskega košarkarskega asa Luke Dončića. Na eni od fotografij je nosil njegov dres nekdanje ekipe Dallas Mavericks.