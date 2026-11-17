Objavil je nekaj fotografij svoje drage in sina iz porodnišnice ter pri tem pripisal čustveno sporočilo. "Ljubezen moja, od danes smo štirje. Še vedno je tako lepo to reči. Ti si moja opora, moja moč in moja največja ljubezen. Najlepša hvala, ker si na svet pripeljala to naše čudovito bitje. Ko te gledam, kako ga držiš, ne morem z besedami opisati, kako ponosen sem nate in kako srečen sem, da delim to življenje s tabo," je svoji ženi v poklon zapisal pevec in dodal: "Vedno si bila tam zame in v vsem, kar naju čaka, bom ob tebi. Najini otroci imajo srečo, da te imajo za mamo, in jaz imam srečo, da imam najino malo družino s teboj."