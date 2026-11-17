Saša Kovačević in njegova izbranka Zorana Tasovac sta se razveselila novega družinskega člana. Priljubljeni srbski pevec je tako postal oče sina, veselo novico pa je delil na družbenih omrežjih.
Objavil je nekaj fotografij svoje drage in sina iz porodnišnice ter pri tem pripisal čustveno sporočilo. "Ljubezen moja, od danes smo štirje. Še vedno je tako lepo to reči. Ti si moja opora, moja moč in moja največja ljubezen. Najlepša hvala, ker si na svet pripeljala to naše čudovito bitje. Ko te gledam, kako ga držiš, ne morem z besedami opisati, kako ponosen sem nate in kako srečen sem, da delim to življenje s tabo," je svoji ženi v poklon zapisal pevec in dodal: "Vedno si bila tam zame in v vsem, kar naju čaka, bom ob tebi. Najini otroci imajo srečo, da te imajo za mamo, in jaz imam srečo, da imam najino malo družino s teboj."
Zvezdnik, ki sicer svoje zasebno življenje pogosto skrbno skriva pred očmi javnosti, tokrat svoje neizmerne sreče ni mogel zadržati zase, seveda pa je novo življenjsko vlogo tudi veselo proslavil s svojimi prijatelji. Čare očetovstva okuša prvič, a je za svojo sprejel tudi Zoranino hčer Iskro, ki jo ima iz prejšnjega zakona. Glasbenik je že večkrat v javnosti poudaril, da jo dojema in čuti kot svojega lastnega otroka, med njima pa se je skozi leta spletla izjemno močna in pristna očetovska vez.
Prihod novorojenčka predstavlja vrhunec dolgoletnega in stabilnega razmerja med priljubljenim glasbenikom in nekdanjo misico. Saša in Zorana sta par že od leta 2017, v vsem tem času pa je njuna zveza veljala za eno najbolj skladnih in hkrati najbolj diskretnih na medijski sceni. Svojo dolgoletno ljubezen sta uradno okronala junija letos, ko sta stopila pred oltar in si obljubila večno zvestobo.
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