Sasha Obama pripravljena na študij: 'Zame je le običajna študentka'

Po poročanju tujih medijev bo Sasha Obama čez teden dni postala študentka. Mlajša hči Baracka Obame , nekdanjega predsednika Združenih držav Amerike, se je vpisala na Univerzo v Michiganu. Novopečeno študentko so na kampusu opazili že med poletjem, ko so študentje že spoznali novo univerzo. Največ prahu je dvignila skupina moških, ki jo je spremljala na vsakem koraku. Njeni novi sošolci pa so prepričani, da so jo spremljali varnostniki.

Svoje prve vtise, ki so jih študenti dobili ob stiku s Sasho, je zbral časopis The Detroit News. "Ravno sem pospravljal in uporabljal sesalnik, ko se je pojavila pred mano. Hitro sem rekel 'oprostite' in s sklonjeno glavo nadaljeval," je povedal študent tretjega letnika in dodal: "Na hodniku je bila precejšnja gneča, Sasha pa se je pojavila v spremstvu varnostne službe. Bilo je res impresivno."