Šaulić imel temne slutnje? Tri mesce pred smrtjo sestavil oporoko

Glasbenik Šaban Šaulić, ki je v 68. letu umrl v prometni nesreči, potem, ko se je vračal s koncerta, je imel po poročanju srbskih medijev že tri mesece pred smrtjo temne slutnje. Vir je za Srbski telegrafpovedal, da je bil glasbenik v zadnjem času vidno vznemirjen in da so ga spremljali občutki, da se bo v kratkem pripetilo nekaj slabega. 'Nekega jutra je svojo soprogo Gordano prosil, naj pokliče družinskega obdvetnika. Priznal ji je, da se že nekaj časa ne počuti dobro in da bi rad sestavil oporoko,'' je povedal omenjeni vir ter dodal, da je njegova soproga takrat menila, da Šaban pretirava in da bo za sestavljanje oporoke še veliko časa.