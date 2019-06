Šaulićeva družina: Kakšni milijoni, Šaban ni imel niti bančnega računa

Srbski mediji so pretekli teden pokali po šivih zaradi novic o skrivnem računu pokojnega Šabana Šaulića, na katerem naj bi imel kar dva milijona evrov. Družina, ki si še vedno ni opomogla po težki izgubi, se je po objavi teh novic oglasila in povedala, da pevec takšnega računa ni imel. "Naj pustijo nas in mojega očeta pri miru," je za hrvaški portal 24sata.hr povedala glasbenikova hčerka Ilda.

Pevec naj bi plačila, ki jih je prejemal za svoje nastope, sploh za romske poroke, shranjeval na skrivni račun. Kot so pisali srbski mediji, naj bi s tem mislil na stare dni in na varnost svoje družine, a kot se zdi, temu ni tako. Za hrvaški medij je poleg hčerke spregovoril tudi Goran Jovanović, Šabanov agent: "To nima nobene veze z resnico. Šaban sploh ni imel bančnega računa, kaj šele kakšnega skrivnega. Plačila za nastope so šla na račun njegove žene Gordane, ki je bila tudi njegova medijska zastopnica. Pa kako bi sploh lahko skril dva milijona evrov? To se ne more skriti kar tako."