Tuja scena

Savannah Guthrie znova zaprosila za mamino vrnitev: Nikoli ni prepozno

Los Angeles, 16. 02. 2026 09.31 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Savannah Guthrie

Mamo ameriške voditeljice Savannah Guthrie pogrešajo že dva tedna. Kljub temu da je policija pred dnevi zaslišala osumljenca, Nancy še niso našli. Kot domnevajo, so 84-letnico ugrabili na njenem domu, družina pa je že sporočila, da je pripravljena plačati odkupnino.

Savannah Guthrie je v novem videu, ki ga je objavila, materine ugrabitelje zaprosila, naj izpustijo njeno 84-letno mamo Nancy. Kot je dejala, ni nikoli prepozno za pravilno odločitev in naj ugrabljenko izpustijo. Voditeljica priljubljene oddaje Today je neposredno nagovorila ugrabitelje oziroma tiste, ki bi morda vedeli, kje je njena mama, in dodala, da Nancyjini najdražji še niso izgubili upanja za njeno vrnitev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Policisti so medtem že analizirali DNK, ki so ga našli na rokavici, ki se ujema s tisto, kakršno je nosil storilec, ki ga je ujela nadzorna kamera iste noči, ko je Nancy izginila. Predstavniki FBI so na tiskovni konferenci razkrili, da so rokavico našli na bližnjem polju ob cesti v bližini hiše ugrabljenke. Gre za še neznanega storilca, so povedali in dodali, da s preiskavo nadaljujejo.

Nancy Guthrie pogrešajo od 31. januarja.
Nancy Guthrie pogrešajo od 31. januarja.
FOTO: Profimedia

Preiskovalci so pred dnevi objavili posnetek nadzorne kamere, na kateri je videti, kako zamaskiran moški vlamlja v dom Nancy Guthrie. Pozneje so izdali tudi opis osumljenca in javnost zaprosili za pomoč pri prepoznavi. Kot je povedal šerif okrožja Pima, se zdaj preiskava osredotoča prav na moškega, a ob tem ne izključujejo drugih možnosti.

Preberi še Izginotje, ki pretresa: znan opis osumljenca, povišana je denarna nagrada

Nancy so nazadnje videli 31. januarja, ko jo je hči pripeljala domov s kosila. Da je pogrešana, so najprej opazili njeni znanci, ker se naslednji dan ni udeležila maše, h kateri je redno zahajala, in o tem obvestili družino. V naslednjih dneh je lokalna policija s pomočjo FBI izvedla obširno iskalno akcijo, pri kateri so pogrešano iskali tudi s helikopterjem in slednimi psi. Pozneje so potrdili, da sumijo, da je bila Nancy ugrabljena, ugrabiteljem pa sporočili, da je 84-letnica šibkega zdravja in nujno potrebuje svoja zdravila. Za informacije, ki bi policiji pomagale pri iskanju, ponujajo tudi denarno nagrado.

savannah guthrie voditeljica izginotje mama pogrešana nancy guthrie

