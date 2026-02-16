Savannah Guthrie znova zaprosila za mamino vrnitev: Nikoli ni prepozno

Savannah Guthrie je v novem videu, ki ga je objavila, materine ugrabitelje zaprosila, naj izpustijo njeno 84-letno mamo Nancy. Kot je dejala, ni nikoli prepozno za pravilno odločitev in naj ugrabljenko izpustijo. Voditeljica priljubljene oddaje Today je neposredno nagovorila ugrabitelje oziroma tiste, ki bi morda vedeli, kje je njena mama, in dodala, da Nancyjini najdražji še niso izgubili upanja za njeno vrnitev.
Policisti so medtem že analizirali DNK, ki so ga našli na rokavici, ki se ujema s tisto, kakršno je nosil storilec, ki ga je ujela nadzorna kamera iste noči, ko je Nancy izginila. Predstavniki FBI so na tiskovni konferenci razkrili, da so rokavico našli na bližnjem polju ob cesti v bližini hiše ugrabljenke. Gre za še neznanega storilca, so povedali in dodali, da s preiskavo nadaljujejo.
Preiskovalci so pred dnevi objavili posnetek nadzorne kamere, na kateri je videti, kako zamaskiran moški vlamlja v dom Nancy Guthrie. Pozneje so izdali tudi opis osumljenca in javnost zaprosili za pomoč pri prepoznavi. Kot je povedal šerif okrožja Pima, se zdaj preiskava osredotoča prav na moškega, a ob tem ne izključujejo drugih možnosti.
Nancy so nazadnje videli 31. januarja, ko jo je hči pripeljala domov s kosila. Da je pogrešana, so najprej opazili njeni znanci, ker se naslednji dan ni udeležila maše, h kateri je redno zahajala, in o tem obvestili družino. V naslednjih dneh je lokalna policija s pomočjo FBI izvedla obširno iskalno akcijo, pri kateri so pogrešano iskali tudi s helikopterjem in slednimi psi. Pozneje so potrdili, da sumijo, da je bila Nancy ugrabljena, ugrabiteljem pa sporočili, da je 84-letnica šibkega zdravja in nujno potrebuje svoja zdravila. Za informacije, ki bi policiji pomagale pri iskanju, ponujajo tudi denarno nagrado.
