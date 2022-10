Scarlett Johansson: Bila sem objektificirana in hiperseksualizirana

"Bila sem objektificirana in popredalčkana na tak način, da sem imela občutek, da ne bom dobila ponudb za vloge, ki sem jih želela. Spomnim se, da sem si rekla: "Mislim, da ljudje mislijo, da sem stara 40 let." To ni bilo več nekaj, kar sem si želela, ampak nekaj, proti čemur sem se borila," je o začetku svoje igralske kariere dejala Scarlett Johansson v podcastu Daxa Sheparda.

Zvezdnica, ki je začela igrati pri rosnih osmih letih, je nadaljevala: "Mislim, da so vsi menili, da sem starejša in da igram že dolgo časa. Popredalčkali so me v neko čudno hiperseksualizirano stvar. Počutila sem se, kot da je moje kariere konec. Bilo je v smislu, to je kariera, ki jo imaš, to so vloge, ki si jih igrala. In rekla sem: "To je to?""