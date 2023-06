Scarlett Johansson hvaležna možu, da je osem tednov po porodu že snemala

Zvezdnica je že takoj po rojstvu sina Cosma sprejela vlogo v filmu Asteroid City, ki je nedavno prišel na velika platna, za to, da je sploh lahko snemala, pa je zaslužen Colin Jost. "Za teden ali dva je prišel na set. To mi je zelo pomagalo, da sem se lahko osredotočila na snemanje," je povedala in dodala: "Super je, da je tvoj mož tam, da ti pomaga. Na snemanju z otrokom enostavno potrebuješ nekoga, da sredi noči vstane in poskrbi, da otrok po jedi 'podre kupček'."