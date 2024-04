Scarlett Johansson in Colin Jost blestela na večerji v Beli hiši

Sobotni večer v Beli hiši je potekal v znamenju obiska uglednih gostov. Ameriški predsednik Joe Biden je na tradicionalni večerji dopisnikov gostil novinarje in številne druge pomembne osebnosti. V soju žarometov pa je bilo še posebej težko spregledati simpatičen zvezdniški par – Scarlett Johansson in Colina Josta .

Priljubljena zvezdnica se je dogodka udeležila kot spremljevalka, saj je njen mož povezoval prireditev. Igralka je blestela v dolgi svileni obleki znanega oblikovalca Giorgia Armanija brez naramnic. Na kremasto beli toaleti so se lesketali kristali. Jost je ob svoji ženi ponosno poziral v mornarsko modrem smokingu in beli srajci z dodatkom metuljčka. Tudi pod njegovo opravo se je podpisal znan italijanski oblikovalec. 39-letnica in 41-letnik, ki imata skupaj dveletnega sina Cosma , sta si očitno privoščila večer samo zase in se odločila za 'glamurozen zmenek'.

Slavnostni dogodek, ki se ga običajno udeležita predsednik in prva dama, pomaga zbirati denar za WHCA, financira novinarske štipendije in počasti prejemnike nagrad WHCA za poklicno novinarstvo. Poleg omenjenih zvezdnikov so se dogodka udeležili tudi drugi znani obrazi iz sveta zabave, kot so Crhis Pine, Da'Vine Joy Randolph, Wilson Cruz, Keri Russell, Keri Russell, Molly Ringwald in številni drugi.