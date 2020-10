Scarlett Johansson se je tretjič sprehodila do oltarja

Veselo novico, da sta se 35-letna Scarlett Johansson in 38-letni Colin Jost poročila, so potrdili naInstagramu neprofitne organizacije Meals on Wheels America."Navdušeni smo, da lahko prvi sporočimo novico, da sta se Scarlett Johansson in Colin Jost ob upoštevanju varnostih ukrepov konec tedna poročila v intimnem obredu s svojo ožjo družino in najbližjimi.Njuna poročna želja je pomagati ranljivim starejšim, ki v tem težkem času potrebujejo podporo,"so zapisali in vse pozvali k donaciji. Na objavljeni fotografiji je trajekt z napisom Staten Island, ki je rojstni kraj komika. Plovilo je okrašeno s tradicionalnimi pločevinkami, ki ponazarjajo poročni dan.