Scarlett Johansson jezna: zavrnila ponudbo, a so njen glas vseeno uporabili

Scarlett Johansson se je umetna inteligenca očitno dokončno zamerila. Zvezdnica se je namreč že pred časom spopadla z zlorabo svojega videza v enem od spletnih oglasov, zdaj pa so ji ukradli še glas. "Poslali so mi ponudbo, če bi sistemu Chat GPT posodila glas, a sem jo zavrnila. Zdaj pa je najnovejši sistem, imenovan Sky, zelo podoben mojemu glasu," je zatrdila.

Zvezdnica je zaradi izjemne podobnosti, na katero so jo opozorili prijatelji in družinski člani, po njenih besedah pa jo je zaznala tudi splošna javnost, zelo jezna. "Ko sem slišala objavljeni demo, sem bila šokirana in jezna. Celo moji najbližji niso uspeli prepoznati razlike," je dejala in obtožila kampanjo Open AI kraje. Ponudbo za sodelovanje so ji namreč poslali lani septembra, le devet mesecev kasneje pa so nanjo praktično pozabili.

Ponudbo je zavrnila zaradi osebnih razlogov, čeprav ji je direktor dejal, da bi bil njen glas popoln. "Rekel mi je, da se mu zdi, da lahko s tem, ko podprem sistem, premostim vrzel med tehnološkimi podjetji in ustvarjalci ter pomagam potrošnikom, da se počutijo udobno ob seizmičnih spremembah v zvezi z ljudmi in umetno inteligenco. Rekel je, da meni, da bi moj glas tolažil ljudi," je razkrila in dodala, da je le nekaj dni preden je bil sistem javno posodobljen, njen agent dobil klic, naj sama še enkrat premisli o ponudbi. "Preden smo lahko odgovorili, je bil sistem že zunaj," je dejala.