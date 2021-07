Scarlett Johansson drugič noseča: 'Kmalu bo rodila'

Oskarjeva nominiranka Scarlett Johansson je drugič noseča, poročajo ameriški mediji. Postavna 36-letnica pričakuje prvega otroka z možem Colinom Jostom. Prvega otroka, hčerko Rose, ki je stara šest let, ima z nekdanjim možem Romainom Dauriacom.

Colin, zanj bo to prvi otrok, in Scarlett sta svojo zvezo začela leta 2017, lani oktobra pa sta se poročila. Kot poroča Page Six, so neimenovani viri blizu zvezdnice potrdili, da je noseča, eden od virov pa trdi, da bo kmalu že rodila in da sta zakonca presrečna, da bosta postala starša.

"Scarlett je noseča in je nosečnost zelo dobro skrivala. Držala se je zase in uživala v tem času," je še povedal vir.

Govorice, da je igralka noseča, so se prvič pojavile junija, ko je zamudila kar nekaj promocijskih prireditev ob izidu novega filma Črna vdova, kjer igra glavno vlogo. "Dajala je malo intervjujev in ni hodila na prireditve, da bi pomagala pri promociji filma Črna vdova, kar zelo preseneča, saj v filmu ni le glavna, ampak tudi izvršna producentka," je takrat povedal eden od virov.