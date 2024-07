Scarlett Johansson o hčerki: Preveč jo je strah, da bi gledala film Maščevalci

Igralka je obenem dodala, da je devetletna deklica sicer ponosna nanjo in njen lik. "Všeč ji je, da igram Črno vdovo, a se ji film zdi preveč nasilen," je povedala. Kljub temu, da Rose Dorothy ne mara filmov o Maščevalcih, pa je veliko bolj navdušena nad maminim novim filmom Pelji me na luno .

V filmu, ki je nedavno prišel na filmska platna, Scarlett igra skupaj z igralcem Channigom Tatumom in ta je njeni hčerki, ki jo ima iz zakona z nekdanjim možem, francoskim novinarjem Romainom Dauriacom , veliko bolj všeč. "Mislim, da je navdušena predvsem nad pričesko in ličili," je povedala 39-letnica, ki je prepričana, da je to zato, ker je Rose trenutno še v 'punčkastem' obdobju.

Poleg devetletnice ima igralka tudi dveletnega sina Cosma, ki ga je rodila v zakonu z možem Colinom Jostom. Celo 42-letnik se na kratko pojavi v njenem novem filmu, in sicer v enem od smešnih prizorov, a kot je povedala Johansson to ni bila njena želja. "Režiser Greg Berlanti je osebno zahteval Colina. Imata super odnos in oba sta pisca komedij, zato mislim, da imata na nek način malo podobno osebnost," je povedala in dodala, da je uživala, ker sta imela z možem priložnost sodelovati pri projektu.