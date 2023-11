Umetna inteligenca na spletu povzroča vedno več sivih las, številni zvezdniki so močno zaskrbljeni zaradi tako imenovanih deepfake videov, ki simulirajo njihovo podobo in so vedno bolj realistični. Zadnja v vrsti žrtev takšnih prevar je Scarlett Johansson, njeno lažno podobo so namreč uporabili v spletnem oglasu na platformi X. Med Slovenkami je bila nedavno žrtev pevka in voditeljica Delovne akcije Ana Praznik.