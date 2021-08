Scarlett Johansson s partnerjem Colinom Jostom pozdravila sina Cosma

Scarlett Johansson in Colin Jost sta postala starša! Zvezdnika sta v New Yorku pozdravila prvega skupnega otroka.

To je drugi otrok za 36-letno igralko, ki je govorice o nosečnosti sprožila, ko je zamudila kar nekaj promocijskih prireditev ob izidu novega filma Črna vdova, kjer igra glavno vlogo ter prvi za 39-letnega komedijanta, ki že nekaj let uspešno sodeluje pri oddaji Saturday Night Live. "Scarlett je noseča in je nosečnost zelo dobro skrivala. Držala se je zase in uživala v tem času," je ob novici o nosečnosti povedal vir.

Colin in Scarlett sta svojo zvezo začela leta 2017, lani oktobra pa sta se poročila. Pred tem je igralka bila poročena z Romainom Dauriacom, s katerim ima šestletno hčerko Rose.