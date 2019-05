Scarlett Johansson se je zaročila: na obzorju tretji skok v zakonski jarem

34-letna ameriška igralka Scarlett Johansson se je zaročila s 36-letnim ameriškim igralcem, komikom in scenaristom Colinom Jostom . Par se je v javnosti prvič pojavil leta 2017, svojo ljubezen pa bosta, po poročanju tujih medijev, kmalu okronala tudi s sprehodom do oltarja. Predvidenega datuma poroke zaenkrat še nista obelodanila.

Bližujoče donenje cerkvenih zvonov bo Scarlett prineslo tretji skok v zakonski jarem, medtem, ko bo to za Colina prvi sprehod do oltarja. Igralka je bila namreč v preteklosti že dvakrat poročena in sicer z igralcem Ryanom Reynoldsom (od leta 2008 do leta 2010) ter s francoskim novinarjem Romainom Dauriacom (od leta 2014 do leta 2017), s katerim ima tudi petletno hči Rose.