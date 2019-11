Scarlett Johansson spregovorila o osamljenosti po ločitvi

34-letna ameriška igralka Scarlett Johansson je bila v preteklosti že dvakrat poročena, in sicer z igralcem Ryanom Reynoldsom (od leta 2008 do leta 2010) ter s francoskim novinarjem Romainom Dauriacom (od leta 2014 do leta 2017), s katerim ima tudi hčer Rose . Zdaj pa je zaročena s 37-letnim komikom ter scenaristom Colinom Jostom , vendar se še predobro spominja dni, ko ob sebi ni imela nikogar.

Po ločitvi je tako Scarlett postala samska mama in dejala, da je bila to zanjo čisto nova identiteta, o kateri ni vedela ničesar, njeno tesnobo pa je poslabšal tudi občutek, da ne ve, kaj jo čaka v prihodnosti. Seveda pa se je skozi čas navadila na novo vlogo in se počasi postavila na noge. Za omenjeni medij je razkrila, da je obiskovala terapije, pomagalo pa ji je tudi delo, saj je bila zaposlena s snemanjem filmov Jojo Rabbit in Marriage Story. "To še ne pomeni, da mi vmes ni bilo hudo, vendar je bilo veliko lažje, ker sem ob sebi imela hčerko. Ko jo pogledam, sem polna upanja in pozitivnosti," je zaključila.