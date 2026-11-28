Hollywoodska igralka Scarlett Johansson je v nedavnem intervjuju za revijo People ponudila poglobljen vpogled v to, kako je izkušnja materinstva fundamentalno preoblikovala njeno umetniško identiteto in pristop k igralstvu. 42-letna zvezdnica, ki trenutno promovira svoj prihajajoči animirani celovečerec Ray Gunn , poudarja, da starševstvo prinaša spremembe, ki segajo v samo bistvo človekovega obstoja.

Čeprav pri izbiri filmskih projektov ne izhaja nujno iz preferenc svojih otrok, pa priznava, da je prehod v starševsko vlogo neizbrisno zaznamoval njeno poklicno pot. "Filmov pravzaprav ne izbiram z mislijo na svoje otroke, lahko pa povem, da menim, da starševstvo spremeni tvojo DNK. Preprosto ti jo. Po tem, ko sem dobila otroke, sem postala drugačna umetnica," je pojasnila igralka, ki je v svoji bogati karieri nanizala številne zahtevne dramske in akcijske vloge, zdaj pa v svoje delo vnaša povsem novo dimenzijo čustvene zrelosti.

Za bleščečim zvezdniškim življenjem se tako skriva predana mama dveh otrok. Scarlett in njen 44-letni mož Colin Jost, ki sta si večni da dahnila oktobra 2020, skupaj vzgajata živahnega petletnega sina Cosma, igralka pa ima iz zakona z bivšim možem Romainom Dauriacom še 12-letno hčerko Rose Dorothy. Materinstvo ji je odprlo oči na področjih, o katerih prej sploh ni razmišljala. "Dobiš drugačen pogled na lastne starše, na lastno minljivost, na vse skupaj. Gre za tako globoko spremembo, da menim, da potencialno postaneš sočuten na precej globlji ravni," je še dodala Američanka.

Meni tudi, da je ena največjih lekcij starševstva ta, da "preprosto spustiš vajeti iz rok". "Prav tako se moraš nekako predati dejstvu, da v resnici ne moreš ničesar povsem nadzorovati in da se vse nenehno spreminja. In vse to znanje po mojem mnenju pomaga pri tem, kar počnem. Vse te stvari, ki sem jih pravkar omenila, so nekaj, s čimer se ljudje lahko poistovetijo, in to lahko uporabim pri svojem delu. To mi pomaga rasti kot igralki," pravi ponosna mamica, ki iz vsakdanjega kaosa črpa navdih za svoje najboljše vloge.