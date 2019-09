Scarlett Johansson stopila v bran režiserju Woodyju Allenu

Oskarjevec Woddy Allen je že več let deležen grdih pogledov svojih nekdanjih sodelavcev, saj naj bi spolno nadlegoval posvojenko Dylan Farrow, ko je bila še otrok. Številni zvezdniki so mu po obtožbah pokazali hrbet, sedaj pa je Scarlett Johansson povedala, da mu še vedno stoji ob strani.

Kot smo že poročali, so oskarjevca Woodyja Allena po obtožbah spolne zlorabe zavrnili številni hollywoodski zvezdniki, ki so v preteklosti že sodelovali z njim. Razvpiti režiser, ki ga je posvojenka Dylan Farrow obsodila spolnega nasilja, je sedaj med zvezdniki dobil zaveznico. Pred kratkim je Scarlett Johansson v intervjuju povedala, da Woodyja podpira in mu stoji ob strani.

Scarlett Johansson je stopila na stran režiserja Woodyja Allena. FOTO: Profimedia

Svetlolaska je z režiserjem, ki je zaradi spolnih zlorab na tapeti že dobro desetletje, sodelovala pri treh filmih: Ljubezen v Barceloni, Zadnji udarec in Scoop. V intervjuju za Hollywood Reporter je igralka povedala:"Obožujem Woodyja. Verjamem mu in z njim bi še vedno rada sodelovala." Woody obtožbe vztrajno zanika, a mu številni nekdanji sodelavci ne verjamejo, Scarlett pa mu je sedaj stopila v bran: "Z Woodyjem sva dobra prijatelja in o tem sva imela že veliko pogovorov. Med seboj sva zelo iskrena in če pravi, da je nedolžen, mu to verjamem."

Scarlett pravi, da bi še vedno zelo rada sodelovala z uspešnim režiserjem. FOTO: Profimedia

Po številnih spolnih zlorabah, ki so odmevale med zvezdniki, so v Združenih državah Amerike ustanovili gibanje z oznako MeToo in tako osvetlili obtožbe o spolnih napadih in nadlegovanju v Hollywoodu. Takrat je veliko igralcev javno izkazalo obžalovanje, ker so sodelovali z razvpitim režiserjem. Sedaj pa je presenetila Scarlettina izjava in nad njo so številni oboževalci razočarani. O svoji jezi so oboževalci spregovorili na družbenih omrežjih.