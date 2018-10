Scarlett Johansson za vlogo Črne vdove dobila skoraj 13 milijonov evrov

Znano je, da so ženske v Hollywoodu za podobne vloge kot moški veliko slabše plačane. Scarlett Johansson se je letos znašla na vrhu Forbesove lestvice najbolje plačanih igralk. Zaslužila je 40,5 milijona ameriških dolarjev, ob tem pa velja omeniti, da je največji zaslužkar med igralci v enem letu zaslužil vrtoglavih 239 milijonov dolarjev, kar je skoraj šestkrat več od izkupička igralke.

Pri Marvelu zdaj načrtujejo samostojni film o Črni vdovi oziroma agentki O.B.O.D. Natashi Romanoff, v katerem bo zaigrala Scarlett. Z njo naj bi zaslužila skoraj 13 milijonov evrov, kar predstavlja poseben mejnik v Hollywoodu. To je namreč znesek, ki sta ga za vlogi Stotnika Amerike oziroma Thora v letošnjem filmu Maščevalci: Brezmejna vojna prejela Chris Evans in Chris Hemsworth. Sicer se je igralka v vlogi Črne vdove pojavila že v šestih filmih.

Črna vdova je ena najsposobnejših vohunk na svetu in bržkone tudi ena najspretnejših plačanih morilk. Oborožena je s celo vrsto posebnih orožij, na primer bodal, igel in majhnih, vendar smrtno nevarnih kasetnih bomb in je vešča vseh najnevarnejših borilnih spretnosti. Vrhunska agentka je nepogrešljiv člen v verigi, ki se imenuje Maščevalci.

Za Hollywood Reporter so informacijo o igralkinem zaslužku potrdili številni viri, iz Marvelovih studiov pa so sporočili le, da se o številkah še dogovarjajo in da vsebine pogodb, ki jih sklepajo z ustvarjalci, ne razkrivajo javnosti. Portal med drugim navaja, da je Scarlett Johansson za film o Maščevalcih iz leta 2012, v katerem je prvič zaigrala kot Črna vdova, prejela zgolj sedemmestni dolarski znesek.