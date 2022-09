Scarlett Johansson: Všeč mi je, da sem svoje otroke poimenovala po rožah

Priljubljena igralka Scarlett Johansson je za svoja otroka izbrala posebna imena. Zvezdnica filma Črna vdova je za svojega 13-mesečnega sina izbrala ime Cosmo, ki predstavlja majhno rožico (v slovenščini Kozmeja), katere cvetovi so v oranžnih in rumenih barvah. Igralka je v intervjuju pri Kelly Clarkson priznala, da je bilo ime všeč vsem njenim prijateljem, še posebej pa njeni 8-letni hčerki Rose Dorothy. Tudi hčerkino ime predstavlja rožo, in sicer vrtnico. "Obe imeni sta rožici," je dejala 37-letna igralka. "A zelo malo ljudi vzpostavi povezavo med imeni. Je pa bilo to, da ima tudi bratec ime po rožici, zelo všeč Rose," je ponosno dodala.