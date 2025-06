Scarlett Johansson: V zvezi z nekom, ki ni igralec, je prisotno ljubosumje

Scarlett Johansson je s svetom delila del svoje zasebnosti. Kot je dejala, razmerje z nekom, ki ni iz igralskega sveta, ni najlažje. "Bila sem v razmerju z ljudmi, ki niso del zabavne industrije, in ugotovila sem, da je bil eden od izzivov to, da oseba ni imela pojma, kako izgleda moje delo. Če bi hodila z onkologom, seveda ne bi vedela, kako poteka njegovo delo. Ampak to ni tako abstraktno," je pojasnila.

Po njenih besedah je ljubosumje s strani druge osebe zelo pogosto, ko ta ne pozna zakonitosti igranja. "Igralci smo po naravi zelo svobodomiselni in ustvarjamo intimne odnose z ljudmi na delovnem mestu. Lahko si zvest partnerju in hkrati zelo angažiran v vseh drugih vrstah odnosov. Mislim, da je to za nekatere lahko zelo nejasna meja," je še dejala. Ob tem je lahko problematično tudi dejstvo, da so v razmerju s slavno osebo, sami pa niso vajeni žarometov.

Johansson je sicer od oktobra 2020 poročena s komikom priljubljene oddaje Saturday night live Colinom Jostom. V zakonu se jima je leto kasneje rodil sin Cosmo. Iz prejšnjega zakona z Romainom Dauriacom ima še hčerko Rose. V preteklosti je zvezdnica že spregovorila, da doma ni uspešna igralka, temveč 'le mati'.