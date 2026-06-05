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Tuja scena

Schumacher poroko s partnerjem okronal s poljubom v bazenu

Saint-Tropez, 05. 06. 2026 12.24 pred 1 uro 1 min branja 19

Avtor:
A.P.
Mladoporočenca Ralf Schumacher in Etienne Bousquet-Cassagne

Ralf Schumacher in Etienne Bousquet-Cassagne sta po poroki pripravila veliko vrtno zabavo, na kateri ni manjkalo glasbe, plesa in sproščenega druženja. Mladoporočenca sta v žaru slavja tudi oblečena skočila v bazen, kjer sta nazdravila s penino in si ob glasnem aplavzu prisotnih izmenjala poljub.

Nekdanji dirkač Formule 1 Ralf Scumacher in novopečeni mož Etienne Bousquet-Cassagne sta po nedavni poroki organizirala še veliko slavje. Pripravila sta ga v svoji razkošni vili v francoskem Saint-Tropezu, kjer sta uživala v družbi družine in prijateljev.

Na fotografijah, ki sta jih objavila na svojih spletnih profilih, sta mladoporočenca v nekem trenutku celo oblečena skočila v bazen, tam nazdravila s kozarcema penine in si izmenjala poljub. "Ti si moje zatočišče, moj zaupnik, moj ljubimec in moj najboljši prijatelj. Ob tebi me prihodnosti ni več strah, saj vem, da jo bova gradila z roko v roki," je v tednu po poročnem rajanju v čustveni objavi na Instagramu zapisal Etienne.

Ralf Schumacher in Etienne Bousquet-Cassagne
Ralf Schumacher in Etienne Bousquet-Cassagne
FOTO: Etienne Bousquet-Cassagne

Mlajši brat legendarnega Michaela Schumacherja je svojo homoseksualno usmerjenost javno razkril pred dvema letoma, ko je na družbenih omrežjih prvič objavil skupno fotografijo s partnerjem. Novica je takrat močno odmevala, saj je športnik več kot desetletje živel v zakonu z nekdanjo manekenko Coro Schumacher in sinom Davidom ter skrbno varoval svoje zasebno življenje.

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KOMENTARJI19

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Nikdar več
05. 06. 2026 14.03
Kdo je moški, kdo ženska?
Odgovori
-2
0 2
zajfa
05. 06. 2026 14.11
Pa saj se vidi, Ralf je moški. :)
Odgovori
0 0
Aijn Prenn
05. 06. 2026 14.02
Tale starša sta pa preživela nekaj šokov po vsej začetni sreči in uspehih. En sin je postal "rastlina", en pa ...
Odgovori
+0
2 2
Trikrat cepljen
05. 06. 2026 14.02
Narava je ustvarila moškega in žensko.
Odgovori
+0
2 2
Razumnež
05. 06. 2026 14.00
Sploh nisem vedel, da je topli.... :D No važno je, da se ima fino.
Odgovori
+2
3 1
Albert Konečnik
05. 06. 2026 14.00
A se še komu poleg mene zdi, da je to nenormalno? Še v naravi pri živalcah ne vidiš kaj podobnega.
Odgovori
+2
3 1
Aijn Prenn
05. 06. 2026 14.04
Pri živalih vidiš marsikaj, če jih znaš opazovati. Ti jih očitno ne znaš.
Odgovori
+0
1 1
kunccix
05. 06. 2026 14.00
Desni se zgražate? Kaj pa vaši žleboplezalci? Vsak naj se briga zase in bo vsem boljše! Obema želim vse naj, naj…..če jima tako paše
Odgovori
+0
2 2
Mens sana
05. 06. 2026 13.59
.............čestitiki mladoporočencema se pridružuje tudi Ralphov sin David in bivša soproga Cora, želita jima srečen zakon in veliko naraščaja....................
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+2
3 1
MarkoJur
05. 06. 2026 13.58
Če se Michael enkrat zbudi, bo nazaj zaspal!
Odgovori
+2
3 1
Janševe drobtinice
05. 06. 2026 13.52
🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
Odgovori
-2
0 2
Peter Jurcek
05. 06. 2026 13.52
Čestitke. povsem naravno.
Odgovori
-4
0 4
devote
05. 06. 2026 13.46
Kaj te deviacije objavljate!!
Odgovori
+4
5 1
Nikdar več
05. 06. 2026 14.05
Zato, če slučajno kakšen otrok prebira, da se ga nauči, da je to naravno.. (pa ne vzemi me resno).
Odgovori
0 0
EntityOne
05. 06. 2026 14.10
Deviantno razmišljanje je le tvoje, devote.
Odgovori
0 0
osservatore
05. 06. 2026 13.22
Bruh!
Odgovori
+4
5 1
EntityOne
05. 06. 2026 14.11
Bruhaj na samem. In ne komentiraj drugič.
Odgovori
0 0
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