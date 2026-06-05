Schumacher poroko s partnerjem okronal s poljubom v bazenu

Nekdanji dirkač Formule 1 Ralf Scumacher in novopečeni mož Etienne Bousquet-Cassagne sta po nedavni poroki organizirala še veliko slavje. Pripravila sta ga v svoji razkošni vili v francoskem Saint-Tropezu, kjer sta uživala v družbi družine in prijateljev.

Na fotografijah, ki sta jih objavila na svojih spletnih profilih, sta mladoporočenca v nekem trenutku celo oblečena skočila v bazen, tam nazdravila s kozarcema penine in si izmenjala poljub. "Ti si moje zatočišče, moj zaupnik, moj ljubimec in moj najboljši prijatelj. Ob tebi me prihodnosti ni več strah, saj vem, da jo bova gradila z roko v roki," je v tednu po poročnem rajanju v čustveni objavi na Instagramu zapisal Etienne.