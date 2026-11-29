Čeprav smo ga na filmskih platnih vajeni gledati kot neuničljivega akcijskega junaka, ima Arnold Schwarzenegger v resničnem življenju izjemno mehko in radodarno plat, še posebej ko napoči čas božičnih praznikov. 79-letnik je za revijo People razkril, da preprosto obožuje obdarovanje svojih najdražjih. "Moram reči, da mi iz nekega razloga prejemanje daril ne prinaša toliko užitka kot njihovo podarjanje," je priznal. Prav ta njegova pristna ljubezen do razveseljevanja drugih ga dela popolnega kandidata za vlogo Božička v prihajajoči praznični komediji The Man with the Bag . Kot pravi sam, slovi po svoji radodarnosti, njegov praznični duh pa ne pozna meja.

Medtem ko si številni hollywoodski zvezdniki predpraznični stres olajšajo tako, da po nakupih pošljejo svoje osebne asistente, Arnold ubira povsem drugačno pot. Žalosti ga, da so prazniki za nekatere postali površinski in zgolj še ena kljukica na seznamu opravil. "Vem, da moji prijatelji pokličejo svojo tajnico in rečejo: 'V redu, tukaj je teh 12 ljudi, ki jim kupiš rože. Tem 12 ljudem pa kupiš to in to iz te trgovine,'" je priznal. Zanj je takšen neoseben pristop nesprejemljiv. Namesto tega se v lov za popolnimi darili poda kar sam, in to skozi vse leto. Ne glede na to, ali se mudi v New Yorku, Parizu ali Londonu, ima oči vedno odprte za unikatne malenkosti, za katere točno ve, komu bi narisale nasmeh na obraz.

Njegov nakupovalni seznam pa nikakor ni kratek, saj je njegova družina precej velika. Poleg štirih otrok, ki jih ima z bivšo ženo Mario Shriver – Katherine, Christine, Patricka in Christopherja –, je tu še njegov sin Joseph Baena, ki se je rodil v razmerju z nekdanjo gospodinjo Mildred Patricio Baena. A najbolj od vsega Arnold uživa v razvajanju svojih vnukov. Ko se je mudil v Münchnu, je tako zavil v trgovino s tradicionalnimi bavarskimi oblačili. Da ne bi brcnil v temo, je kar sredi trgovine prek videoklica poklical hčerko Katherine in jo prosil za natančne mere treh malčkov, ki jih ima z zvezdnikom Chrisom Prattom.

Seveda pa Arnold ne razvaja le otrok in vnukov. Posebno mesto na njegovem seznamu ima Heather Milligan, njegova srčna izbranka, s katero sta par že vse od leta 2013. Kdo bi si mislil, da zvezdnik rad zavije tudi v modne butike in svoji dragi skozi vse leto kupuje oblačila? "To me resnično veseli, saj občutim veliko zadovoljstvo, ko prinesem domov nekaj, kar se resnično obnese: barva ustreza, slog je stoodstotno dober in vse, kar spada zraven," je dejal.