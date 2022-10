Schwarzenegger in Stallone nad buči z nožem za preživetje

Noč čarovnic je pred vrati in tega se zavedata tudi dobra prijatelja ter stanovska kolega Arnold Schwarzenegger in Sylvester Stallone. Igralca sta v duhu priprav na praznovanje izrezala dve buči, pri tem pa sta si pomagala s precej zanimivim pripomočkom. "Tako prosti čas preživljajo pravi akcijski junaki," je na Instagramu pod fotografijo druženja zapisal Stallone.

Arnold Schwarzenegger in Sylvester Stallone dokazujeta, da sta človeka akcije in preživetja tudi izven filmskega platna. Igralca in dobra prijatelja, znana po vlogah Terminatorja in Rockyja sta se v duhu noči čarovnic namreč odločila, da bosta poskrbela za dekoracijo in izrezala vsak svojo bučo, le da sta si pri tem pomagala z nekoliko nenavadnim pripomočkom.

Čeprav naj bi bilo med dvema zvezdnikoma v preteklosti nekaj rivalstva, saj sta se oba potegovala za iste glavne akcijske vloge, sta nato postala dobra prijatelja. "Jaz in moji dobri prijatelj Arnold preživljava čas v njegovi izjemni pisarni in izrezujeva buče za noč čarovnic," je pod fotografijo srečanja na Instagram zapisal Stallone in dodal: "To počneva z noži za preživetje. Tako prosti čas preživljajo pravi akcijski fantje." Enako fotografijo je na Instagramu delil tudi Schwarzenegger, ki je sledilcem zaželel veselo noč čarovnic.