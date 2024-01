Schwarzenegger nad dramo z letališča s šalami o prostituciji

76-letnega Schwarzeneggerja so v sredo na münchenskem letališču zadržali zaradi drage ure, ki jo je pozabil prijaviti carini in jo je želel v Avstriji na dobrodelni dražbi v korist podnebne pobude tudi prodati. Na dražbo v Kitzbühel je včeraj na koncu vendarle prispel pravočasno in gostom postregel z nerodnimi šalami o prostituciji.

Ameriškega igralca Arnolda Schwarzeneggerja je v sredo presenetila procedura na letališču v Münchnu, ki je sledila odkritju carinikov, da igralec ni prijavil dragocene lastnine, svoje ure, vredne 20 tisoč evrov. To je nameraval v Avstriji na dobrodelni dražbi v korist podnebne pobude prodati, a so ga cariniki zaradi zapletov s poravnavo denarne kazni vseeno zadržali tri ure. Na dražbo v Kitzbühel je na koncu včeraj le prispel in začel licitacijo tako, da je nemudoma nagovoril zbrane v dvorani. "Mislim, da se zadev vedno lotimo z veliko drame," je začel zvezdnik in nadaljeval: "Dokaz smo videli včeraj. Lahko verjamete, da sem bil kar naenkrat vklenjen?"

Arnold Schwarzenegger zadrego na letališču premagoval s šalami. FOTO: AP icon-expand

76-letnik je nato poskusil ozračje malo zmehčati in se je pošalil, da pravzaprav na letališču v Münchnu ni bil zadržan zaradi svoje drage ure ali carinskega urada, pač pa zaradi 'vročega večera', ki si ga je privoščil s svojim dekletom Heather Milligan. Kljub očitnem presenečenju na izrazu večine gostov v dvorani je nekdanji dvigovalec uteži nadaljeval: "Neverjetno. Res, ženska na carinskem uradu mi je rekla: 'Če se ne boste lepo obnašali, vas bomo vklenili', jaz pa sem odvrnil: 'Hej, to je v redu. Odlična ponudba, običajno moram za to sicer plačati 500 dolarjev'". A Schwarzenegger se ni ustavil niti po neprimerni šali o prostituciji.