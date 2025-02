Schwarzenegger o sinovem golem prizoru: Jabolko ne pade deleč od drevesa

Arnold Schwarzenegger si je ogledal premiero tretje sezone priljubljene serije Beli lotos , v kateri je zaigral njegov sin Patrick , pozneje pa na družbenem omrežju objavil 31-letnikovo fotografijo, ob kateri je pozval sledilce, naj si jo ogledajo, in dodal, da je bil presenečen, da je sin v enem od prizorov odvrgel oblačila.

"Kakšna predstava! Bil sem presenečen, da je zaigral v golem prizoru, a rečem lahko le: jabolko ne pade daleč od drevesa. Zaupajte mi, ne zamudite tega!" je zapisal 77-letni nekdanji kalifornijski guverner, ki je leta 1970 tudi sam pred objektivom poziral brez oblačil, fotografijo pa so marca 1992 objavili v reviji Spy . Kljub zgražanju javnosti je zvezdnik vztrajal, da je istega leta med intervjujem z Oprah Winfrey v ozadju ves čas bila prikazana prav ta fotografija.

"Zakaj bi se razburjal zaradi gole fotografije, za katero sem poziral umetniku? Ne sramujem se," je rekel igralec, ki je dodal: "Ničesar ne skrivam." Igralec se je brez oblačil pojavil tudi v prvem in drugem delu franšize Terminator , ki ga je izstrelila med zvezde Hollywooda.

Na očetov komentar se je na družbenem omrežju X odzval tudi Patrick, ki je preprosto zapisal:"Starši." Ob očetu so si premiero ogledali tudi igralčeva mama Maria Shriver, sestri Katherine in Christina ter brat Christopher, pridružila pa sta se jim tudi Chris Pratt, ki je poročen s Katherine in Patrickova zaročenka Abby Champion.

V tretji sezoni priljubljene serije so zaigrali tudi Walton Goggins, Aimee Lou Wood, Leslie Bibb, Carrie Coon, Parker Posey in Michelle Monaghan.