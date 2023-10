Schwarzenegger o Trumpovi teži: Videti je, kot da tehta 143 kilogramov

Arnold Schwarzenegger je v oddaji Jimmyja Kimmla, ki se je po premoru zaradi stavke piscev in scenaristov vrnila na male zaslone, z voditeljem spregovoril o pereči temi – teži nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ta je ob aretaciji moral izdati podatek o svoji teži, kot meni 'Terminator', pa se je Trump malce zlagal in navedel manj kilogramov, kot jih ima v resnici.

Jimmy Kimmel je v novi epizodi svoje oddaje, v katero je kot gosta povabil Arnolda Schwarzeneggerja, tega povprašal o teži nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Voditelj je nekdanjega kalifornijskega guvernejra prosil, naj komentira Trumpovo navedbo telesne teže, ki jo je povedal za evidenco ob aretaciji v zaporu okrožja Fulton. Tam je 77-letnik dejal, da tehta 97, 5 kilogramov.

icon-expand Arnold Schwarzenegger meni, da Trump tehta več, kot je navedel ob zadnjem popisu v zaporno evidenco. FOTO: Profimedia

"Si eden od strokovnjakov, ki se spoznajo na moška telesa, dvigovanje uteži in podobno. Če bi ugibal o Trumpovi teži, koliko bi dejal, da človek tehta?" ga je vprašal Kimmel. "Ne vem, koliko natančno tehta," mu je odgovoril zvezdnik, ki je v oddaji predstavil svojo knjigo za samopomoč in nadaljeval: "Lahko pa ti povem, da če bi mene prosil za nasvet, kaj naj stori v zvezi s svojo postavo, bi mu rekel, naj okoli sebe preteče tri kroge in bi bil v odlični formi." "Torej meniš, da je možno, da tehta 97, 5 kilogramov?" ga je k jasnejšemu odgovoru pozval Kimmel. "Ja, tako možno, kot da klimatske spremembe ne obstajajo in nam ni treba zmanjšati onesnaževanja," je nato odgovoril Schwarzenegger in dodal: "Vsi vemo, kakšen je, in če mu je lažje, da svetu pove, da tehta 97, 5 kilogramov, se mu vsi smejijo, saj ni videti, da toliko tehta. Videti je bolj, kot da tehta 143 kilogramov."

Kimmel, ki je v ponedeljek po večmesečni stavki v celotni panogi nadaljeval pogovorno oddajo, se je ves čas oddaje norčeval iz Trumpove teže. "Vsakič, ko se je kaj zgodilo v novicah, sem dobil sporočila, v katerih so me spraševali, ali sem razočaran, ker tisti večer nismo imeli oddaje," je Kimmel povedal občinstvu. "Večinoma sem bil v redu, toda tisto, kar me je res prevzelo, je bilo, ko so popisali Trumpa v Georgii in je sam dejal, da tehta 97, 5 kilogramov. Zaradi tega sem skoraj prestopil črto," je znova načel temo. S sklicevanjem na sodnika Arthurja F. Engorona je Kimmel nadaljeval: "Če bi bil jaz sodnik v zadevi, ki jo trenutno vodi v New Yorku, bi začel sojenje in rekel: 'Poslušaj, prišli bomo do goljufij, ampak najprej skoči na to lestvico, veliki človek.'"

icon-expand Se je Trump zlagal tudi o lastni teži? FOTO: Profimedia

"To bi pomenilo, da je 14 kilogramov lažji kot na zadnjem zdravniškem pregledu. Ko je bil predsednik, je imel 111 kilogramov, kar pomeni, da laže ali pa svoje kokoši hrani z Ozempicom," je nadaljeval šalo in ob tem omenil zdravilo za diabetes, ki ga v zadnjem času mnogi uporabljajo tudi za hujšanje.