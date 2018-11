Schwarzenegger razkril, da ne sme več delati počepov

Arnold Schwarzenegger se je dolgo, preden je zaslovel s svojo vlogo v filmu Terminator, profesionalno ukvarjal s fitnesom in dvigovanjem uteži. V svoji profesionalni karieri bodybuildinga je utrpel številne manjše poškodbe, ki pa so se z leti stopnjevale. Prestal je operacijo ramena, kolka in kolena, nedavno pa je zaradi težav s srčno zaklopko prestal tudi odprto operacijo srca.

71-letnik, ki je bil že kmalu po prestani operaciji 'na nogah' oziroma bolje rečeno – na kolesu, se svoji ljubezni do vadbe in fitnesa, kot kaže, še ni pripravljen odpovedati. V intervjuju za revijo Men's Healthje razkril, da je moral zaradi slabše fizične pripravljenosti popolnoma spremeniti način vadbe. ''Počepov in vadb, ki vključujejo obremenitev nog z utežmi, ne smem več početi,'' je priznal igralec in dodal, ''v kolena redno prejemam protibolečinske injekcije. Letos bi šel rad na smučanje ... ''

Čeprav je na protibolečinskih zdravilih, je dejal, da to ni ovira za obisk fitnesstudia. Kot pravi, je danes tehnologija močno napredovala in z upoštevanjem napotkov in izvajanjem pravilnih vaj na primernih napravah lahko kljub poškodbam nekaterih delov telesa še vedno veliko stori za svoje boljše počutje.