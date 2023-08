Schwarzenegger s svojo zvočnico in priznanjem, da je dislektik

"Lahko bi vam povedal, kako čudovito je bilo sedeti in posneti svoje besede, a resnica je, da sem se tega zelo bal. Tukaj je moja skrivnost: Sem grozen bralec. V petdesetih letih prejšnjega stoletja v Avstriji niso govorili o učnih težavah, tako da je večinoma bila katastrofa, ko so me prosili, naj v razredu berem na glas. Dobil sem jih tudi z ravnilom. A zdaj vem, da sem dislektik," je na Facebooku zapisal igralec Arnold Schwarzenegger. Dodal je še, da sam mesece znova in znova bere scenarij, ko se pripravlja na film, vse dokler si ne zapomni vsake vrstice. "Potrebujem čas in ponovitve, da se seznanim z besedami".

Kot so napovedali, Schwarzenegger v knjigi prek svojih izkušenj navaja "sedem pravil, ki se jih je treba držati, da bi spoznali pravi pomen lastnega življenja". Igralec, znan po filmih, kot so Konan Barbar, Terminator in Predator, je poudaril, da se je s snemanjem zvočne knjige naučil, da se mora prisiliti, da gre naprej."Naredil sem toliko ponovitev, da jih ne morem prešteti. Razdelil sem jih na majhne koščke, saj sem vedel, da majhne pridobitve gradijo velike zmage, ali v tem primeru celotno knjigo," je izjavil igralec. Izrazil je tudi upanje, da bodo poslušalce navdihnile ne le besede iz knjige, ampak tudi sam proces snemanja.