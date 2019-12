Schwarzenegger si je ogledal film, v katerem je njegov sin zaigral v vročih prizorih

"Gledanje takšnih prizorov je bilo popolnoma divje, veste?" je začel 72-letnik in nadaljeval: "Film sem si predvajal zvečer in lahko rečem, da je bilo popolnoma 'noro' videti sina v takšni vlogi. Tako je nadarjen, njegova igra je bila neverjetna ... Potem pa je bil tu naenkrat tudi vroč prizor ..." Nekdanji kalifornijski guverner je priznal, da ga je njegova nekdanja soproga in Patrickova mama Maria Shriver, ki si je film ogledala dan pred njim, poklicala in opozorila, da bodo v filmu tudi seks prizori: "Maria me je poklicala in mi rekla: Ravno sem si ogledala Patrickov film, to je nekaj neverjetnega ... Zdaj sedim tukaj in razmišljam, kako mi ni rekel čisto nič o vsebini in kako sem ravnokar videla njegovo golo zadnjico med seksom."