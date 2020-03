Schwarzenegger toži podjetje, ki je izdelalo robota po njegovi podobi

Zvezdnik, ki v dejanje podjetja nikoli ni privolil, pa ima glede uporabe svojega obraza v promocijske namene zelo stroga načela. "Takšno dejanje zmanjšuje njegov težko prislužen in zaslužen ugled kot velika filmska zvezda," so dejali njegovi odvetniki. Po poročanju TMZ, so ti še dodali, da je Arnold proti svoji volji postal obraz produkta.

Igralčevi odvetniki so podjetju poslali prekinitveno in opustitveno pismo, v katerem so zahtevali da svoj izdelek nehajo oglaševati z Schwarzeneggerjevim obrazom, poroča Sky News, kjer so dodali, da naj bi se podjetje z njimi strinjalo, vendar so nato robota spet uporabili na newyorškem sejmu igrač konec februarja, kar je odvetnike spodbudilo, da so zahtevali odškodnino v višini dobrih osem milijonov evrov.