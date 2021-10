Schwarzenegger zahteva odločnejše ukrepanje v podnebni krizi

"Lažnivci so, neumni so. Ali pa ne vedo, kako naj to naredijo. Mi smo to ugotovili in v bistvu je vse v tem, ali imaš pogum," je o voditeljih, ki menijo, da boj proti podnebnih spremembah škoduje gospodarstvu, zatrdil nekdanji kalifornijski guverner Arnold Schwarzenegger. Kot je pojasnil, gre gospodarski uspeh Kalifornije in ustvarjanje delovnih mest z roko v roki z zmanjšanjem izpustov in krepitvijo zdravja, poroča britanski BBC.

Schwarzenegger je kot guverner postal prvak na področju čistega zraka in obnovljivih virov energije, saj je postavil točne cilje za zmanjšanje izpustov. Odkar je zapustil guvernerski stolček pa izkorišča svojo slavo in vpliv, da promovira politiko zmanjševanja toplogrednih plinov, med drugim v okviru svoje okoljske pobude.

Igralec Terminatorja pa ni kritičen le do politikov, ampak tudi do posameznikov, ki ne verjamejo v dobrobit spremembe življenjskega sloga. Zavzel se je namreč tudi za zmanjšanje uporabe mesa. Kot je pojasnil, je v zadnjih letih zmanjšal vnos mesa za okoli tri četrtine, kar se je obrestovalo pri njegovem zdravju. "Odkar jem več zelenjave in hrane rastlinskega izvora, mi je kardiolog povedal, da se moje arterije ne ožijo več," je povedal. "Torej, kako sem se potem nečemu odrekel? Pridobil sem zdravje, to mi je dalo še dodatni dve leti življenja," je poudaril.