Schwarzeneggerja toži ženska, ki naj bi po prometni nesreči z njim postala invalidka

"V navedenem času in na navedenem kraju so obdolženci, vsak od njih tako malomarno, brezobzirno, nezakonito, neupravičeno in nepremišljeno vozili, ravnali z vozilom, da so povzročili navedeno trčenje z vozilom, nesreča pa je pustila materialno škodo in na njej dolgotrajne poškodbe," piše v sodnih dokumentih.

Kot še navaja Augustine, ji je oskrba povzročila zdravstvene in postranske stroške, katerih znesek trenutno ni še znan. Tožnica v tožbi dodaja, da od nesreče ni mogla delati, zaradi tega pa je izgubila dobiček, utrpela lastninsko škodo in imela druge postranske stroške iz lastnega žepa v nedoločenem znesku. Od Schwarzeneggerja pričakuje, da bo pokril škodo in stroške zdravljenja, izgubo dobička in postranske stroške.