Schwarzeneggerjev sin Christopher pritegnil pozornost s shujšano postavo

Christopher , 27-letni sin igralca Arnolda Schwarzeneggerja , je pritegnil veliko pozornosti na družinski fotografiji, ki jo je na družbenem omrežju delila njegova sestra Katherine . Na njej je najmlajši zvezdnikov sin, ki ga ima z nekdanjo ženo Mario Shriver, vidno shujšan, mnogi komentatorji pa so opozorili, da je zelo podoben svojemu slavnemu očetu.

27-letnik, ki stoji ob 35-letni sestri Katherine, z njima pa sta še 33-letna Christina in 31-letni Patrick, ima oblečeno modro majico s kratkimi rokavi in sive kratke hlače. Prav tako 27-letnega polbrata Josepha Baene, ki ga ima njihov oče z nekdanjo hišno pomočnico, ni na fotografiji. "Moji najljubši za vedno," je pripisala Katherine, ki je dodala tudi ključnik z besedami mednarodni dan bratov in sester.