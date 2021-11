Schwarzeneggerjev sin najavil nov filmski projekt

Jospeh Baena je na družbenih omrežjih razkril, da trenutno sodeluje pri novem filmu, to pa bo že drugi tovrstni projekt letos. Sin Arnolda Schwarzeneggerja se je odločil podati na pot, podobno očetovi, in po izletu na področju fitnesa svojo srečo preizkusiti tudi pred filmskimi kamerami. Na Instagramu je objavil fotografijo, ki je nastala na setu snemanja filma Lava.

Baena je plod kratke ljubezni iz preteklosti, sedaj 74-letni Schwarzenegger se je namreč pred več kot dvema desetletjema zapletel s hišno pomočnico, sedaj 60-letno Mildred. Leta 2016 je o aferi javno spregovoril, ta je namreč imela velik vpliv nanj in njegovo družino. Tedanja žena Maria Shriver ga je nato pregovorila v pogovor s terapevtom in iz njega izvlekla priznanje, da je kar petnajst let skrival afero in tudi sina Josepha. V zakonu s Shriverjevo so se mu rodili otroci Patrick, Christopher, Christina in Katherine.