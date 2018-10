Schwarzeneggerjev izvenzakonski sin hodi po očetovih stopinjah

Joseph Baena, izvenzakonski sin Arnolda Schwarzeneggerja, je pred dnevi dopolnil 21 let in postal 'ameriško' polnoleten. Svoj rojstni dan je praznoval na Beverly Hillsu z dekletom Savannah Wix, oče Arnold pa mu je namenil objavo na svojem Instagram profilu. Pod njuno skupno fotografijo je zapisal: ''Vse najboljše, Joseph! V veliko veselje mi je bilo opazovati tvoj napredek skozi celotno leto – tako na področju fizičnih kot tudi psihičnih dosežkov. Komaj čakam, da vidim, kaj ti bo prineslo novo leto. Rad te imam in ponosen sem nate!''