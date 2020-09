Schwarzeneggerjev sin vse bolj podoben slavnemu očetu

22-letni Joseph Baena, sin 72-letnega akcijskega zvezdnika in nekdanjega guvernerja Kalifornije Arnolda Schwarzeneggerja, se tako kot njegov oče ukvarja z bodybuildingom. Arnoldovi oboževalci so opazili neverjetno podobnost med slavnim očetom in sinom ter menijo, da sta si podobna kot jajce jajcu.

Joseph Baena, zunajzakonski sin hollywoodskega zvezdnika Arnolda Schwarzeneggerja, ki je pred leti imel afero s svojo nekdanjo hišno gospodinjo Mildred Patricio Baena, zadnje čase dobiva vedno več pozornosti, predvsem zaradi videza, saj je izrezan oče. 22-letnik se je že pred časom odločil, da bo sledil očetu, s katerim imata podobne želje. Oba namreč veliko časa preživita v telovadnici, kjer pridobivata na mišični masi. 22-letnik s svojimi sledilci redno deli fotografije iz telovadnice, na katerih razkazuje svoje mišičasto telo, ter s ponosom pokaže svoj napredek. Spomnimo, da je Arnold za sina izvedel, ko je bil ta star že sedem let. Patty Baena je zanosila leta 1997, ko je bil Arnold še poročen z Mario Shriver, po njuni ločitvi pa je javnost izvedela za njegovega zunajzakonskega sina. Sledil je škandal in slavna družina je kar nekaj časa polnila stolpce časopisov. Ko je Arnold izvedel, da ima nezakonitega sina, je zanj na skrivaj plačeval preživnino. "Najmanj sem ponosen na to dejanje, ki je uničilo mojo družino, a vse svoje otroke imam rad," je iskreno dejal. Otroci, ki jih ima Arnold iz zakona z Mario, po poročanju tujih medijev nimajo nobenega stika s svojim polbratom, medtem ko njegov oče Arnold zelo uživa v družbi svojega nezakonskega sina, ki zelo spominja na slavnega očeta, ko je bil mlajši.