Schwarzeneggerjeva hči pokazala še drugo poročno obleko

Na fotografiji, ki je zdaj zaokrožila po medijih, se mladoporočenca poljubljata pod drevesnim obokom, s katerega visijo luči, ki so ozračje naredile romantično.

Zaljubljenca sta se sprehodila do oltarja v luksuznem kalifornijskem resortu San Ysidro Ranch, kjer sta se poročili tudi Gwyneth Paltrow in Jessica Simpson.

''To je bil najboljši dan v najinih življenjih! Postala sva mož in žena pred Bogom, našimi družinami in tistimi, ki jih imava rada. Bilo je intimno, ganljivo in čustveno. Počutiva se blagoslovljena, da lahko začneva to novo poglavje v najinih življenjih. Zelo sva hvaležna svojim družinam in prijateljem, ki so bili z nama in hvaležna gospodu Giorgiu Armaniju, ki je za Katherine ustvaril edinstveno obleko in popolno obleko zame ... Počutiva se nadvse blagoslovljena," sta po poroki zapisala na družbenih omrežjih.