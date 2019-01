Staromodna snubitev: Schwarzeneggerja prosil za hčerkino roko

29-letna Katherine Schwarzenegger, hčerka slavnega igralca, bodibilderja in nekdanjega guvernerja Kalifornije Arnolda Schwarzeneggerja, je od lanskega junija v razmerju z ločenim igralcem Chrisom Prattom, ki je bil pred tem devet let poročen z igralko Anno Faris.Svojo ljubezen sta po nekaj mesecih razmerja nadgradila z zaroko, veselo novico pa delila na svojem Instagramu. 39-letni Chris je objavil sliko, na kateri objema svojo bodočo soprogo, in fotografijo opremil z besedami: ''Draga Katherine, tako sem srečen, ker si rekla 'DA'. Vzhičen sem, ker se bom poročil s tabo. Ponosen sem, ker bova živela skupaj. Pa pojdiva!'' Igralec se je pred delitvijo vesele novice z oboževalci odpravil do Katherininih staršev in ju na tradicionalen, nekateri bi morda rekli celo staromoden način, prosil za njeno roko. Maria Shriver, Katherinina mama, pa je Chrisu celo pomagala pri izvedbi snubitve. Pod fotografijo je kasneje tudi sama delila ljubeče besede ter zapisala: ''Čestitke ljubečemu paru. Zelo sva srečna za vaju in res sta blagoslovljena – kot tudi vsi tisti, ki vaju poznajo.''