Scooby-Doo se vrača na male ekrane, tokrat s pravim psom

Priljubljeni Scooby-Doo se vrača. Ena najbolj priljubljenih pretočnih platform je uradno naznanila projekt, ki bo razveselil generacije ljubiteljev kultnih risanih filmov. Prihaja nova igrana serija z naslovom Scooby-Doo: Origins, ki se bo osredotočila na formativna leta preiskovalne ekipe Mystery Inc.
Produkcija obljublja poglobljen vpogled v to, kako so se Daphne, Shaggy, Velma in Fred sploh spoznali ter kako je v njihova življenja vstopil legendarni pes. Za razliko od preteklih filmskih priredb, ki so se zanašale na računalniško animacijo glavnega junaka, prinaša ta serija revolucionarno spremembo v sami produkciji. To pomeni, da bo v vlogi priljubljenega Scooby-Dooja prvič nastopil čisto pravi pes.
Igralsko ekipo vodi Mckenna Grace kot Daphne, pridružujejo pa se ji Tanner Hagen v vlogi Shaggyja, Abby Ryder Fortson kot Velma in Maxwell Jenkins v vlogi Freda. Serija se osredotoča na zgodnji trenutek, ko se ti posamezniki srečajo in vključijo v nadnaravno skrivnost, katere središče je prav mladi kuža pasme nemška doga. Ta osemdelni projekt bo poskušal oživiti priljubljeno zgodovino skozi perspektivo odraščanja, hkrati pa ohraniti temeljne lastnosti vsakega posameznega detektiva, ki so krojile svetovno slavo prvotne animirane serije.
S projektom poskušajo obuditi zanimanje mlajše publike za franšizo, ki jo poznajo njihovi starši. Čeprav točnega datuma premiere še niso sporočili, so informacije o igralski zasedbi že požele veliko odobravanja med kritiki.
Prvotna serija z naslovom 'Scooby-Doo, Where Are You!' je bila premierno predvajana leta 1969. Ustvarila sta jo Joe Ruby in Ken Spears za produkcijsko hišo Hanna-Barbera. Serija je hitro postala kulturna ikona, saj je združila elemente komedije, skrivnosti in nadnaravnega, pri čemer so štirje najstniki in njihov govoreči pes v vsaki epizodi razkrinkali zlikovca, ki se je skrival za masko duha ali pošasti.
Scooby-Doo je upodobljen kot nemška doga. To je velika pasma psov, ki izvira iz Nemčije in je znana po svoji impozantni višini, mišičasti postavi ter elegantnem videzu. Čeprav so zaradi svoje velikosti videti strašljivo, so nemške doge v resnici znane kot 'nežni velikani', saj imajo običajno zelo umirjen, prijazen in ljubeč značaj, kar se lepo odraža tudi v strahopetni in dobrosrčni osebnosti risanega junaka Scoobyja.
Igrana serija ali 'live-action' je produkcijski format, v katerem nastopajo pravi, živi igralci namesto animiranih likov. V primeru adaptacij, ki so bile izvorno risanke, to pomeni prenos likov v realno okolje, kjer igralci s svojo mimiko, govorom in gibanjem oživijo vloge. Uporaba pravega psa namesto računalniške animacije (CGI) v takšnem formatu predstavlja poseben izziv za produkcijo, saj zahteva veliko več usposabljanja živali in prilagajanja snemalnih pogojev.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.