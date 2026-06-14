Scooby-Doo se vrača na male ekrane, tokrat s pravim psom

Priljubljeni Scooby-Doo se vrača. Ena najbolj priljubljenih pretočnih platform je uradno naznanila projekt, ki bo razveselil generacije ljubiteljev kultnih risanih filmov. Prihaja nova igrana serija z naslovom Scooby-Doo: Origins, ki se bo osredotočila na formativna leta preiskovalne ekipe Mystery Inc.

Posnetek iz serije - Scooby Doo in Shaggy. FOTO: Profimedia

Produkcija obljublja poglobljen vpogled v to, kako so se Daphne, Shaggy, Velma in Fred sploh spoznali ter kako je v njihova življenja vstopil legendarni pes. Za razliko od preteklih filmskih priredb, ki so se zanašale na računalniško animacijo glavnega junaka, prinaša ta serija revolucionarno spremembo v sami produkciji. To pomeni, da bo v vlogi priljubljenega Scooby-Dooja prvič nastopil čisto pravi pes.

V vlogi priljubljenega Scooby Dooja bo prvič nastopil čisto pravi pes. FOTO: Profimedia

Igralsko ekipo vodi Mckenna Grace kot Daphne, pridružujejo pa se ji Tanner Hagen v vlogi Shaggyja, Abby Ryder Fortson kot Velma in Maxwell Jenkins v vlogi Freda. Serija se osredotoča na zgodnji trenutek, ko se ti posamezniki srečajo in vključijo v nadnaravno skrivnost, katere središče je prav mladi kuža pasme nemška doga. Ta osemdelni projekt bo poskušal oživiti priljubljeno zgodovino skozi perspektivo odraščanja, hkrati pa ohraniti temeljne lastnosti vsakega posameznega detektiva, ki so krojile svetovno slavo prvotne animirane serije.

Igralsko ekipo vodi Mckenna Grace kot Daphne. FOTO: Profimedia

S projektom poskušajo obuditi zanimanje mlajše publike za franšizo, ki jo poznajo njihovi starši. Čeprav točnega datuma premiere še niso sporočili, so informacije o igralski zasedbi že požele veliko odobravanja med kritiki.