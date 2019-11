Scooter Braun zaradi spora s Taylor Swift prejel smrtne grožnje

Scooter Braun je prvič spregovoril o sporu med Taylor Swift in njeno nekdanjo založbo Big Machine Records oziroma med njim in Taylor, saj je prav on omenjeno založbo kupil in s tem pevko močno razburil. Medtem ko je glasbenica veliko pisala in govorila o svojem nezadovoljstvu, pa tuji mediji Scooterja niso mogli pripraviti do komentarja, saj nikoli ni želel govoriti o podrobnostih. Zdaj pa so šli Taylorini oboževalci s sovraštvom do Brauna očitno predaleč in je zato spregovoril kar v dolgem sporočilu, ki ga je objavil na svojem Instagramu.

V zapisu, s katerim je nagovoril Swiftovo, je dejal, da je njegova družine prejela mnoge smrtne grožnje, klicali naj bi namreč tudi njegovo ženo ter grozili njej in otrokom. Objavil pa je tudi fotografijo, na kateri je ena od groženj. "Rad bi našel rešitev ... Odprt sem za vse možnosti. Moji poskusi in klici v zadnjih šestih mesecih, da bi s teboj imel odprt pogovor, so bili zavrnjeni," je povedal in dodal, da je pevko želel doseči tudi preko skupnih prijateljev in članov njene ekipe, vendar ni imel sreče. "Skoraj se zdi, kot da konflikta nikoli ne želiš rešiti," je pripisal in dodal: "Sklepam, da to ni bil tvoj namen, vendar je pomembno, da se zavedaš, kako veliko težo imajo tvoje besede in da je tvoje sporočilo lahko razumljeno na različne načine ... Živimo v času nesmiselnega nasilja, zato sem kot mož in oče zaskrbljen."