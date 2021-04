Scott Disick bivše ne želi videti z drugim moškim

Par iz resničnostnega šova V koraku z družino Kardashian je 12-letno razmerje končal leta 2015, po tem, ko so paparaci Disicka ujeli na počitnicah z drugo žensko. Bivša partnerja sta trenutno oba v srečnih zvezah, Kourtney je ljubezen našla pri glasbeniku Travisu Barkerju , Scott pa je po nekajletni zvezi z manekenko Sofio Richie nedavno začel hoditi z Amelio Gray Hamlin , hčerko igralcev Lise Rinna in Harryja Hamlina .

"Boli me, ko si z nekom drugim in po spletu gledam fotografije moškega, s katerim hodiš. Težko je, ker skupaj preživiva 90 odstotkov časa, skupaj potujeva, vse počneva skupaj, a se nato na koncu dneva odpraviva vsak v svojo hišo. To ni zdravo, zagotovo se nočeva čez 50 let zbuditi in imeti enake občutke," je še dodal Scott. Par veliko časa skupaj preživlja predvsem zaradi 11-letnega Masona, 8-letne Penelope in 6-letnega Reigna, za katere je Scott dejal, "da so najpomembnejša stvar v njunem življenju in edina družina, ki jo ima."

Vir blizu družine je za Peopledejal, da "Scott težko sprejema novo ljubezen med Travisom in Kourtney ter da je ljubosumen. Pred Travisom Kourtney ni imela resnih zvez. Njuni otroci imajo radi Travisa, kar Scotta še dodatno boli. Žal mu je za pretekla dejanja, saj se zaveda, da je on kriv za konec njune zveze."

V začetku tedna je bobnar priljubljene rock skupine Blink 182 na svojem Instagram profilu objavil fotografije, s katerimi je novi izbranki voščil za rojstni dan in javnosti ponudil vpogled v njuno zvezo."Travisu je bila Kourtney vedno všeč. Kemija in flirtanje je bilo vedno prisotno in tudi Kourtney je bil Travis vedno všeč, navdušil pa jo je tudi kot starš. Veliko imata skupnega. Obožujeta biti doma s svojimi otroki in vsi se zelo lepo razumejo. Super jima gre, poleg tega pa drug na drugega ne izvajata pritiska glede tega, kam njuna zveza vodi,"je za E! Newspovedal neimenovani vir.