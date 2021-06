Scott Disick: Mlada dekleta privlači moj videz

Bivšega partnerja Kourtney Kardashian in očeta treh otrok so po razhodu z zvezdnico večkrat videli v družbi mladih deklet. Nekaj časa je hodil s sedaj 22-letno Sofio Richie, zadnje leto pa čas preživlja z 20-letno Amelio Gray. "Vsi mislijo, da iščem mlada dekleta, a to ne drži," je povedal v intervjuju z Andyjem Cohenom in pojasnil, da mlada dekleta privlači njegov videz.

Scott Disick se pogosto znajde v družbi mladih deklet, zato so mnogi mislili, da aktivno išče mlada dekleta, s katerimi bi preživel svoj čas. "To ne drži," je v intervjuju ob zaključku družinskega šova pojasnil voditelju Andyju Cohenu."Vsi mislijo, da iščem mlada dekleta. Sam si razlagam, da mlada dekleta pač privlači moj videz," je svoje zveze z mlajšimi dekleti skušal pojasniti 38-letnik. "Nikoli načrtno ne iščem mladih deklet," je še povedal Disick, ki ima z bivšo partnerico Kourtney tri otroke, 11-letnega Masona, 8- letno Penelope in 6-letnega Reigna. Scott je trenutno v zvezi z 20-letno Amelio Gray, s katero sta se začela sestajati novembra lani, potem ko se je resničnostni zvezdnik po skoraj treh letih razšel z 22-letno Sofio Richie. Njuna zveza je očitno že precej resna, saj je Scott že spoznal Amelijine starše. Njena mati in igralka Lisa Rinna je namreč prejšnji mesec v ameriški pogovorni oddaji povedala, da sta z možem Scotta že spoznala, saj so skupaj preživeli nekaj časa: "Zelo je prijazen, imeli smo se zelo lepo." Nato pa je odkrito komentirala zvezo njene hčere z 18 let starejšim zvezdnikom: "Je, kar je, ljudje. Je, kar je."