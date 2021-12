Scott Disick na plaži fotografiran s svojo bivšo

"S seboj me vzame, kamor koli gre, in mi plača let. Veliko časa preživiva skupaj," je povedala za omenjeni medij po zelo odmevnem potovanju. "Scott bo poklical in rekel: 'Pogrešam te. Želim te videti.'" Med drugim je še dejala: "Scott mi pravi, da sem njegovo dekle, in rekla sva si 'Ljubim te'."

Disick po razhodu s Hamlinovo in novici, da se je njegova bivša partnerica, Kourtney Kardashian, zaročila s Travisom Barkerjem, preživlja čas s kopico žensk. Med drugim so ga v zadnjem času opazili v družbi Hane Cross, nekdanje izbranke Brooklyna Beckhama, Christine Burke in manekenke Elizabeth Grace Lindley – vsem je skupno, da so precej mlajše od njega, saj so stare med 20 in 25 let.

Še preden je Disick odpotoval v tople kraje, pa si je v newyorškem okrožju Staten Island privoščil večerjo v družbi zaljubljencev Kim Kardashian in Peta Davidsona.