Scott Disick po dopustovanju z nekdanjo spet prekinil razmerje s Sofio Richie

Zveza Disicka in njegove mlajše partnerice Sofie Richie je doživela številne vzpone in padce. Njuno razmerje naj bi se zaključilo pred kratkim, saj je Disick počitnice preživel z nekdanjo partnerico Kourtney Kardashian in njunimi tremi otroki. Pod objavo Kardashianove pa je pustil tudi spogledljivi komentar in s tem spodbudil govorice, da sta znova skupaj.

Scott Disick in Sofia Richie sta vsaj začasno prekinila svojo turbulentno zvezo. Čeprav viri navajajo, da zaljubljenca status svojega razmerja spreminjata dnevno, pa je videti, da sta se tokrat dokončno razšla. ''Med njima zadeve že dolgo niso takšne, kot bi morale biti. Scott je vse pretekle dni preživljal s Kourtneyin otroki, skupaj so bili tudi na počitnicah. Med Sofio in Scottom je zmeraj napeto, ko odpotuje z družino,'' je povedal eden od Disickovih prijateljev. Nekdanja partnerja Kourtney in Scott sta oddih preživela v kraju Coeur d'Alene v zvezni državi Idaho, družbo pa so jima delali nekateri slavni prijatelji. Vir je izdal tudi, da sta skupaj preživela večino časa, saj je trenutna Scottova prioriteta njegova družina. Sofia naj bi v tem času postala od nekdanjega partnerja bolj neodvisna, saj se nanj ne more zanesti. ''Še zmeraj imata stike in sta se v preteklem mesecu tudi večkrat videla, vendar kljub temu nista tako nerazdružljiva kot nekoč,''je dodal prijatelj. Čeprav ni prvič, ko sta se zaradi težav nekoliko oddaljila, pa naj bi bilo tokrat vendarle drugače, saj svojega razmerja ne želita jemati preveč resno. Nekateri oboževalci družine Kardashian pa so ob tem pozorni tudi na vsak Scottov gib ali zapisano besedo. Mnogi od njih so tako opazili, da je komentiral fotografijo, ki jo je na omrežju Instagram objavila Kourtney. Pod objavo, na kateri je resničnostna zvezdnica odeta v srebrne enodelne kopalke, je pustil spogledljiv komentar, katerega pomen pa se sledilci še trudijo razvozlati.