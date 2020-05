Scott Disick se je razšel s 16 let mlajšim dekletom

37-letni resničnostni zvezdnik Scott Disick in 21-letna Sofia Richie sta se po treh letih zveze razšla, poroča portal E!News. "Razšla sta se, a Sofia skrbi, da sta vseeno redno v stikih,"je povedal neimenovani vir in dodal, da med njima ni prišlo do spora ali česarkoli negativnega:"Sofia si preprosto želi iti svojo pot, med tem ko Scott skrbi za svoje zdravje."