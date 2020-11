Scott Disick v objemu 18 let mlajše hčerke Lise Rinna

Scott Disick in Amelia Hamlin sta še dodatno požgala govorice o njuni romanci. 37-letnega zvezdnika, nekdanjega partnerja Kourtney Kardashian, so fotografi ujeli v objektiv na plaži v Santa Barbari v objemu 19-letne Amelie, hčerkeLise Rinna in Harryja Hamlina. Medtem ko je najstnica nosila mini bikini, je Scott imel na sebi črne kopalke in barvno ujemajočo majico s kratkimi rokavi.