Scottie Pippen končno prodal hišo, v kateri je gostil olimpijske navdušence

Šestkratni prvak lige NBA je hišo potencialnim kupcem najprej ponudil leta 2016. Zanjo je takrat zahteval 2,5 milijona evrov. Domovanje v Highland Parku si je omislil leta 2004, takrat je zanj odštel 1,9 milijona evrov.

Nepremičnini v velikosti skoraj 1000 kvadratnih metrov pripada tudi hektar in pol zemljišča. V notranjosti se nahaja pet spalnic in šest kopalnic. Nov lastnik bo lahko užival ob bazenu ter v igri na košarkarskem igrišču. Na voljo so tudi manjša kinodvorana, savna, soba z igralnimi avtomati in vinska klet.