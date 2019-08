Se Angelina Jolie spogleduje s kandidaturo za predsednico ZDA?

Angelina Jolie, 44-letna ameriška igralka in ambasadorka Združenih narodov, se po poročanju tujih medijev spogleduje s kandidaturo za predsednico ZDA. Govorice so v javnosti odjeknile že pred časom, igralka pa jih nikoli ni izrecno zanikala. V intervjuju za BBC Radio 4 Today je celo izjavila, da je v tem trenutku odprta za vse življenjske priložnosti: ''Iskreno, če bi me o kandidaturi za predsednico vprašali pred 20 leti, bi se temu le smejala ... Zdaj pa ne vem ... Vedno govorim, da odhajam tja, kjer me potrebujejo. Ne vem, ali sem primerna oseba za politiko, po drugi strani pa vem, da nimam česa skrivati, zato sem odprta tudi za to možnost. Imam trdo kožo, lahko prenesem veliko stvari.''